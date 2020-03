Peter Stiekema

retha Thunberg, in mijn ogen een van de onaangenaamste jongeren ter wereld, was even uit de belangstelling. Het Corona-virus heeft de interesse voor milieu en klimaat momenteel behoorlijk naar achteren gedrukt. Bovendien is de situatie inmiddels – in ieder geval tijdelijk – fors verbeterd. De lucht is bijna overal ter wereld een stuk schoner geworden, zo wijzen ook satellietfoto’s uit. Misschien een idee om ieder jaar gedurende een maand, maart bijvoorbeeld, alle economische activiteit over de hele wereld stil te leggen?

Gretha heeft inmiddels echter een nieuw aandachtspunt gevonden. Ze zegt nu dat ze besmet is geraakt met het coronavirus. Het klimaatorakel schrijft op Instagram dat ze ziek is geweest en al zo’n twee weken binnen blijft. Ze zegt dat ze last kreeg van vermoeidheid, rillingen, keelpijn en hoest. Haar vader reisde met haar mee vanuit Brussel en zou op hetzelfde moment ziek zijn geworden. “Mijn vader had dezelfde symptomen, maar die waren veel intenser en hij kreeg ook koorts.”

Gretha beweert dat ze in Zweden niet getest kon worden omdat geen sprake was van een medische noodsituatie. Ze ging na terugkeer uit voorzorg in isolatie in een appartement, uit de buurt van haar moeder en zus.

Gretha Thunberg was als kind onhandelbaar en onverdraaglijk, zo vertelde haar vader ooit. Tot ze het klimaat ontdekte. Om de koolstofvoetafdruk te verminderen, dwong ze haar gezinsleden om veganistisch te leven, te consuminderen en niet meer te reizen met het vliegtuig. Tijdens een conferentie in Stockholm in november 2018 vertelde ze te zijn gediagnosticeerd met obsessieve-compulsieve stoornis, selectief mutisme en het syndroom van Asperger. Zij verklaart de verbetenheid van haar engagement ten dele vanuit haar autisme. Zweedse professoren diagnosticeerden haar in november 2019 min of meer als knettergek en omschreven haar als een aandachtorgel. En met haar coronabesmetting weet ze de ogen van de hele wereld weer op zich gericht.

