Peter Stiekema

inister Schouten van Landbouw gaat ingrijpen bij de Nederlandse slachthuizen. Zegt ze. Carola is erg geschrokken van de manier waarop de dieren worden geslagen, geschopt en anderszins mishandeld. Ook de snelheid waarmee het slachtproces wordt uitgevoerd stuit haar tegen de borst. Maar mevrouw Schouten, dat is toch al jaren zo. En pas kort geleden wilde u de slachthuizen nog niet eens verplichten om camera’s te plaatsen, terwijl er ook toen al tientallen jaren gruwelverhalen over de slachthuizen de ronde deden.

Schouten vindt dat de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Keuringsdienst van Waren) bij de te hoge productiesnelheid waarop de dieren worden geslacht geen goed toezicht kan houden op het dierenwelzijn. Alsof de NVWA zelfs maar van plan is daar goed toezicht op te houden. Ik heb een goede kennis, laten we hem Des Kundige noemen, die jaren geleden als practitioner, een zelfstandige dierenarts, door de toen nog Keuringsdienst van Waren werd ingehuurd om de gang van zaken in de slachthuizen te controleren. Hij is zich wild geschrokken. De dierenartsen in vaste dienst van de Keuringsdienst kwamen binnen, namen koffie en gingen elders een krantje zitten lezen, zonder zich ook maar een sier aan te trekken wat er allemaal voor schandaligs gebeurde. Na afloop van hun dienst vertrokken ze, maar niet zonder medeneming van een gezellig pakket van de beste vleeswaren. Ze staken geen vinger uit naar de moordpartijen die zich, bijna onder hun ogen, afspeelden. De enkele goeden onder hen niet te na gesproken, uiteraard.

Zieke dieren met duidelijke verwondingen, die niet geslacht zouden mogen worden, werden van de vrachtauto’s afgetrapt en geslagen met stokken. Sommige liepen gebroken poten op en werden naar de slachter gesleept. Het was je reinste horror. Mijn kennis heeft geprobeerd hier verandering in te brengen. Hield sommige transporten tegen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Zelfs met gevaar voor eigen leven, want de bedreigingen waren niet van de lucht. In België is indertijd zelfs een dierenarts, die als klokkenluider deze schandelijke zaken meldde, vermoord. Op den duur kon mijn kennis het niet langer aanzien en stopte met het werk voor de Keuringsdienst. Hij deed wel melding van zijn ervaringen, maar uiteraard werd er niets mee gedaan.

Inmiddels zijn we aangeland in 2020. Er is nog niets veranderd. De naam van de Keuringsdienst is gewijzigd in Voedsel en Waren Autoriteit, maar van enige autoriteit is bij deze club absoluut geen sprake. Sterker nog personeel van de Autoriteit mishandelt dapper mee, zo is uit videobeelden van RTL duidelijk geworden. De minister heeft nu een intern onderzoek gelast, de slager die zijn eigen vlees keurt als het ware. En brave Carola denkt nu door normen op te leggen, waaraan slachthuizen zich moeten houden de zaken ten goede te kunnen laten keren. Onder toezicht van dierenartsen van de NVWA. Droom maar lekker verder Carola, dat gaat echt niet gebeuren.