Bach en Vivaldi.

Maandelijks verzorgt Jarmila Pavel bij CultuurSpoor Best luisterlezingen klassieke muziek. Op dinsdag 12 en woensdag 13 november is het thema: Vivaldi (1678-1741) versus Bach (1685-1750). Dat is Italiaanse Barokmuziek versus Duitse Barokmuziek. Grof gezegd ‘extraverte’ muziek tegenover ‘ingetogen’ muziek.

In deze lezing gaat Jarmila in op de verschillen tussen beide componisten maar zoekt ze ook naar overeenkomsten in hun werk en hun leven.

Dinsdag 12 november om 09.45 of om 13.30 uur, woensdag 13 november om 09.45 uur. De toegangsprijs is € 6,00 incl. koffie/thee en materialen. Vooraf aanmelden aan de receptie van CultuurSpoor Best.

