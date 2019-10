Willem van der Heijden in actie.

In de cyclus Het Gouden Spoor presenteert Cultuurspoor Best op donderdag 17 oktober Willem van der Heijden uit Best. Willem komt uit een muzikale familie: zijn vader Ruud is muzikant, zijn opa was dat ook. Ooms en tantes in orkestjes, broers en zussen spelen en zingen eveneens. Kortom: met de beroemde paplepel…

De ‘juweeltjes’ die Willem ten gehore brengt komen uit zijn eigen repertoire. Muziek en tekst waarmee hij het publiek iets wil vertellen en vermaken.

Het Gouden Spoor met Willem van der Heijden begint op donderdag 17 oktober om 11.00 uur (inloop vanaf 10.30 uur). Het optreden duurt tot 12.00 uur, daarna is er nog ruimte voor napraten. De toegang is gratis, maar je moet je wél tijdig vooraf aanmelden. Dat kan per mail naar receptie@cultuurspoorbest.nl, telefonisch via 0499-372609 of persoonlijk aan de receptie van CultuurSpoor Best.

