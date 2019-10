Van 7 t/m 26 oktober is er bij CultuurSpoor Best een expositie met schilderijen van Lana van Dayk met als thema “Kinderen in oorlogstijd”, in het kader van 30 jaar Verdrag van de Rechten van het Kind.

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Lana van Dayk is geboren in 1975 in Estland, in de regio Tartu, een omgeving met prachtige huisjes en natuur. In haar jeugd genoot ze van de grote schoonheid en de enorme uitstraling van het Estlandse leven.

Lana is Estland nooit vergeten en ze is er in 2016 weer teruggekeerd, om haar jeugd nog even over te doen. Ze heeft er ook Inspiratie opgedaan en ze is enthousiast gaan schilderen na haar studie in Eindhoven.

Ze schildert over zeer uiteenlopende thema’s, variërend van landschappen, mensen, dieren, bloemen, korenvelden en bossen, tot haar eigen familie.

De expositie van Lana van Dayk is vanaf 7 oktober te zien bij CultuurSpoor Best tijdens openingsuren. Kijk voor de actuele openingstijden op www.cultuurspoorbest.nl.

