e boeren protesteren massaal. Zij voelen zich tekort gedaan door vooral politiek Den Haag. Zij moeten inkrimpen om het milieu te redden, maar de vliegwereld krijgt alle ruimte en wordt geen strobreed in de weggelegd. Vliegvelden breiden naar hartelust uit (Amsterdam), worden opnieuw aangelegd (Lelystad) houden zich niet aan de sluitingstijden (Eindhoven) en zelfs Maastricht heeft plannen voor veel meer vluchten, ook in de nacht en vroege ochtend. Straks wordt het circuit in Zandvoort natuurlijk gewoon aangelegd, omdat we zegge en schrijve één wereldcoureur hebben die van Bernhard jr. en zijn kornuiten een eigen monument moet krijgen, dat de heren heel veel geld gaat opleveren.

Nee, ik begrijp dat boerenprotest wel. Zij worden weggezet als de hoofdschuldigen van het CO2-probleem. Dat kun je gewoon niet maken. Over twee maanden staan we aan het begin van de winterperiode. Het is dan precies 75 jaar geleden dat de hongerwinter van ’44/ ’45 begon. In het bevrijde zuiden hadden de mensen het ook niet breed, maar ernstige honger met duizenden doden, zoals in West- en Midden-Nederland was er niet. Hongertochten vanuit de steden naar de boeren brachten enige verlichting. Anders zouden er nog veel meer doden zijn gevallen. Voor de rest was het bloembollen en voederbieten eten, indien verkrijgbaar. De Duitsers hadden ons land totaal leeggeroofd.

Momenteel is de geopolitieke situatie in de wereld niet bijster gunstig. Misschien is het desalniettemin niet erg waarschijnlijk dat er weer een hongerwinter komt, maar je weet maar nooit. Van het ‘Peace in our time’ van Chamberlain is per slot van rekening ook geen bal terecht gekomen. Als de boerenstand tegen die tijd aanzienlijk gedecimeerd is – de laatste jaren zijn er al vele honderden boeren gestopt – dan hebben hongertochten waarschijnlijk ook geen zin meer. De boeren zijn er niet meer. Of ze hebben geen zin om die verwende stadstypes te eten te geven. Laat die maar eerst hun geitenwollen sokken opeten, zullen ze denken. Ik kan ze geen ongelijk geven. En de politici en koninklijke familie? Die hebben dan al lang een veilig buitenland gevonden, desnoods Saoedi-Arabië, alhoewel Argentinië meer voor de hand ligt.

