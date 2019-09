In het kader van 200 jaar Best maakte de jeugdromanschrijver Rob Ruggenberg het begin van een verhaal met de titel ‘Dit is mijn land!’. Leerlingen uit de brugklas en het 2e leerjaar VO die in Best wonen of die in Best op school zitten werden uitgenodigd om het verhaal af te maken. De wedstrijd is een groot succes. De (drie) winnaars krijgen op 12 september hun prijs.

Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep en dus had de driekoppige jury, bestaande uit schrijver Rob Ruggenberg, Ingrid van Beek (CultuurSpoor Best) en Corrie Erich (erfgoedvereniging Dye van Best), het druk met het lezen van alle verhalen.

De jury heeft drie winnaars uitgekozen in beide leeftijdscategorieën: leerlingen die vorig jaar in het eerste resp. in het tweede leerjaar zaten.

De officiële prijsuitreiking vindt plaats op donderdag 12 september om 14.00 uur in de mediatheek van het Heerbeeck College. Nadat jurylid Rob Ruggenberg het juryrapport heeft voorgelezen zal wethouder Rik Dijkhoff de winnaars bekend maken en hen verblijden met een boekenpakket van Rob Ruggenberg.

