De musical ‘Zuidwal’ laat zien hoe Duitse soldaten die zijn ingekwartierd bij een Helmonds gezin, noodgedwongen ‘gewoon’ aan tafel zitten. Foto Louis van de Werff

Wat maakt een keuze goed of fout? De omstandigheden zijn vaak bepalend. In een oorlog kunnen mensen heulen met de vijand, ongewild moordenaar worden of juist een held. “Goed en kwaad worden vaak onterecht lijnrecht tegenover elkaar gezet”, zegt toneelschrijver Erik Vink over zijn musical ‘Zuidwal’ die vanaf vrijdag zes keer te zien is in Het Speelhuis in Helmond. Over keuzes, vroeger en nu. Oorlog bekeken van twee kanten, gespiegeld aan onze huidige tijd.

Meer op BrabantCultureel – Voorpagina hhBest