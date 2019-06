De hoogspanningslijn boven Bests grondgebied.

De landelijke netbeheerder TenneT heeft een haalbaarheidsstudie gedaan naar de vervanging van de bovengrondse 150 kV-verbinding tussen Tilburg Noord en Best, door een nieuwe, ondergrondse kabelverbinding. Het blijkt technisch, planologisch en financieel mogelijk om deze vervanging te realiseren. Hiervoor is een voorlopig voorkeursalternatief gekozen, meldt de website van de gemeente Best. Er komen voorlichtingsbijeenkomsten.

Uiteindelijk gaat het om de lijn Tilburg Noord via Oirschot en Best naar Eindhoven Noord, maar over het ondergronds maken van het gedeelte vanaf Best is nog geen informatie beschikbaar.

Omdat Brabant steeds meer stroom wordt verbruikt en duurzaam wordt opgewekt, neemt ook het transport van elektriciteit toe. De huidige bovengrondse 150 kV-verbinding heeft binnen enkele jaren te weinig transportcapaciteit om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Ook is deze verbinding verouderd en is er binnen enkele jaren groot onderhoud aan de masten nodig.

Over de plannen en procedures rondom de nieuw aan te leggen ondergrondse 150 kV-verbinding organiseert TenneT drie informatiebijeenkomsten:

donderdag 13 juni – Spoordonkse watermolen Oirschot (Spoordonkseweg 130)

dinsdag 18 juni – Van der Valk hotel Tilburg (Dokter Bloemenlaan 8)

donderdag 20 juni – Golfbaan Best (Golfbaan 1, op dat moment alleen bereikbaar via Eindhovenseweg Zuid/De Dieze).

Men is welkom tussen 19.00 en 21.00 uur. De informatieavonden hebben een inloopkarakter. Medewerkers van TenneT presenteren de informatie over het project in diverse stands.

Volgens de timeline op tennet.eu, zou de ondergrondse hoogspanningslijn tussen Tilburg en Best in hat najaar van 2023 klaar moeten zijn.