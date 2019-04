De schrijver Rob Ruggenberg (rechts op het poium) praat met jongeren over zijn boeken.

In het kader van 200 jaar gemeente Best heeft de schrijver van historische jeugdromans Rob Ruggenberg het begin geschreven van het verhaal ‘Dit is mijn land!’. Het verhaal begint in 1666 met Kaatje Merks, de gekke dochter van de herbergier uit de Vleut, die fluisterde dat er grote ellende over Best zou komen. Iedereen lachte haar uit. Nadat Kaatje in de herberg beneden de mannen hoorden praten over loskomen van Oirschot en dat ze wilden overgaan tot actie, nam Kaatje een besluit. Het verhaal begint al heel spannend…. maar hoe het afloopt? Dát weten we nog niet, want dat bedenkt de schrijver van de rest van het verhaal. Jongeren van 10 tot 14 jaar worden uitgenodigd die schrijver te worden.

Je kunt je verhaal tot 1 juli insturen. Aan de verhalenwedstrijd mogen deelnemen: alle kinderen tussen 10 en 14 jaar die in Best wonen of die in Best ingeschreven zijn als leerling bij een basisschool (groep 7 en 8) of bij het Heerbeeck College.

Het begin van het verhaal ‘Dit is mijn land’ vind je op de website van CultuurSpoor Best (of je haalt een folder bij de receptie). Daar vind je ook het complete reglement en de gegevens die je moet meesturen met jouw verhaal. Zorg er wel voor dat je het reglement doorleest voordat je met schrijven begint.

Rob Ruggenberg woont in Best en heeft inmiddels een hele reeks boeken op zijn naam staan. Iedereen kent ‘Manhatan’, ‘Slavenhaler ‘ en ‘Piratenzoon’. Met zijn boek ‘Haaieneiland’ won Rob de Thea Beckmanprijs 2017!

Samen met Ingrid van Beek (CultuurSpoor Best) en Corrie Erich (erfgoedvereniging Dye van Best) vormt hij de jury van deze verhalenwedstrijd. Voor de winnaars van elke leeftijdscategorie ligt er een leuk boekenpakket klaar!

