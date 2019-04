De helft van de Bestse inwoners in laagbouw lijkt voorkeur te hebben voor een 80 liter-container voor restafval. Dit blijkt uit een schriftelijk onderzoek (op papier) van het bureau iso in opdracht van de gemeente. Hieraan namen 1063 inwoners deel.

Een samenvatting van de resultaten, zoals weergegeven op de website van de gemeente Best. De meeste informatie is vervat in grafieken.

De belangrijkste reden om afval te scheiden is omdat het beter is voor de

toekomst van de aarde. De belangrijkste reden om afval niet te scheiden

is ‘teveel gedoe’. Aldus de ‘uitslag’.

Verder:

• Inwoners zouden afval beter scheiden als zij hiervoor worden beloond (bij voorbeeld in de vorm van een lagere heffing).

• De helft van de inwoners vindt dat mensen die meer restafval hebben, ook

hogere afvalstoffenheffing moeten betalen, een derde is het hier niet mee

eens.

• Een 80-litercontainer voor restafval heeft de voorkeur voor de helft van de

inwoners in laagbouw.

• De belangrijkste voorwaarde voor inzameling van PMD in zakken is het

frequent ophalen van PMD.

• Het inzamelen van oud papier in minicontainers is volgens de helft van de

inwoners een goed idee.

• De meeste inwoners zien graag weer één minicontainer voor gft.

In het rapport worden appartementen onder laagbouw gerangschikt, wat volgens ons tot enige verwarring kan leiden. Appartementen bevinden zich meestal in hoogbouw.

In Best is vorig jaar al een poging gedaan om afval te scheiden, maar die is naar de overheersende opvatting in de gemeente niet geslaagd. De resultaten van het recente onderzoek worden gebruikt als materiaal voor een raadsvoorstel dat eind mei aan de orde komt.

