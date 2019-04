Monument voor de klomp in Best.

Ooit stond hier, aan de Oirschotseweg in Best, de grootste klompenfabriek van Nederland, misschien wel van de wereld. Die van Van der Velden. Op de achtergrond zie je een stukje van de kantoren die hier ‘n jaar of tien geleden in de stijl van wat er eens was, zijn gerealiseerd. Van het industrieel erfgoed rest alleen de gerestaureerde bakstenen fabriekspijp. Helaas niet in één beeld te vangen met de ‘reuzenklomp’ die hier deze week, mede naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de gemeente Best, is onthuld. Een idee van de erfgoedvereniging Dye van Best (spreek uit: dieje) die ook voor een duidelijk informatiepaneel heeft gezorgd.

Zo te voelen is de klomp gemaakt van kunststof, maar dat weet ik niet zeker. Ze heeft een bescheiden uitstraling, vergeleken met die aan de Dommel in Sint-Oedenrode. Die was tussen haakjes aanvankelijk van hout, maar werd vervangen door een exemplaar van beton nadat men er mee was gaan spelevaren.

Over hout gesproken, klompen werden en worden (nu voor de sier) gemaakt van populieren, in Best kanidassen genoemd.

De populier, zeer kenmerkend voor het Meierijse landschap, zit ‘n beetje in de verdrukking, getuige de recente kap van een groot aantal exemplaren langs de A2, tussen Boxtel en Best. Dat gebeurde om redenen van verkeersveiligheid. Er zijn echter bomen gerooid op een zodanige afsctand van de autoweg, dat ik de orthopeed nazeg, die eens tegenover mij verklaarde: ‘er blijft iets onbegrepens over’.

