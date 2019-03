Een voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan buitengebied Best ligt momenteel – te kort, naar mijn smaak, want op 12 maart aangekondigd en eindigend dinsdag de negentiende – ter inzage. Een vraag die mij nogal bezig houdt is: wat gebeurt er met de laatste nog onverharde wegen, zoals de Molenkampseweg in De Vleut?

Deze zandweg, geflankeerd door populieren (canidassen, zeggen ze hier) loopt van de Broekdijk, ter hoogte van Best Zoo naar de Kanterseveldenweg. De Molenkampseweg wordt aan het begin misbruikt door automobilisten, die de verwijzing naar het parkeerterrein (geen parkeerverbod volgens het wegenverkeerreglement, dus straffeloos) negeren.

Nu gaat – los van genoemd bestemmingsplan – een aantal straten in De Vleut, in verband met de uitbreiding van het dierenpark en het vestigen van een bezoekerscentrum van het Brabants Landschap, op de schop. De edele bedoeling is, het autoverkeer te ontmoedigen en het fietsen te bevorderen. Maar als ik het asfalt zie op plaatjes, onder meer in de krant, ben ik er niet zo gerust op.

