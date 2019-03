Tussen Eindhoven en Tilburg wordt de A58 in beide richtingen verbreed van 2 naar 3 rijstroken, over een lengte van 28 kilometer. Ook worden de knooppunten de Baars en Batadorp/Ekkerweijer aangepast voor een goede overgang naar aangrenzende snelwegen. De A58 kruist op dit traject het Beatrixkanaal (bij Best), het Wilhelminakanaal (bij Oirschot en bij knooppunt De Baars) en de beekdalen van de Beerze, de Reusel en de Leij. De weg wordt op dit traject met name naar buiten toe (in de buitenbermen) verbreed. (Bron: Rijkswaterstaat)

De geplande verbreding van de A58 tussen Eindhoven en Tilburg heeft veel gevolgen voor de omgeving. Zo moeten viaducten over de A58 worden verhoogd en verbreed en worden toe- en afritten van en naar de snelweg aangepast. Om de verbreding mogelijk te maken vinden ook werkzaamheden plaats aan de A2 ten zuiden van het Wilhelminakanaal (richting knooppunt Ekkersweijer en Batadorp).

De aanpassing van de A58 levert veel vragen op bij omwonenden van de snelweg, ook over de plaatselijke verkeerssituatie. Rijkswaterstaat organiseert samen met de gemeente een vragenuur op maandag 25 maart tussen 17.00-19.00 uur in het gemeentehuis. Belangstellenden en omwonenden van de wegverbreding A58 kunnen ook hun vragen en/of reacties plaatsen op de kaart van het digitale platform InnovA58 (www.InnovA58.nl/denkmee). Of men kan een mail sturen naar: innova58@rws.nl.

