Op vrijdag 15 maart gaan veel leerkrachten in het basisonderwijs staken. Ook in Best doet een aantal basisscholen mee. CultuurSpoor Best organiseert op die dag ‘Lekker bezig!’, een dag vol workshops voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool.

Vooraf aanmelden voor deze dag is noodzakelijk. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 12 maart via www.cultuurspoorbest.nl. Deelname kost € 20,00 per persoon, inclusief drinken in de pauze en lunch.