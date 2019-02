In het tv-programma Hier zijn de Van Rossems, waar broers en zus telkens een andere stad bezoeken en besnuffelen, is de visie van de architectuurhistoricus Vincent (bijna 69) een van de aardigste onderdelen. In een recente aflevering was Düsseldorf aan de beurt en leerden we het verschil tussen Duitse en ‘globale’ (moderne) architectuur. Smaakt dit naar meer? ‘Kijken naar architectuur’ is op 28 februari het onderwerp van de eerstvolgende themabijeenkomst bij CultuurSpoor Best. Docent en begeleider is Ria Bernards, beeldend en breed georiënteerd kunstenaar.