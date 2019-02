De PvdD neemt in Best een voorschotje op de plakwoede, van in totaal 16 partijen.

Volgens een bericht van de Kiesraad, doen in Brabant 16 partijen (in 2015 elf) mee aan de verkiezingen voor Provinciale Staten (PS) op 20 maart. Opvallend is de versnippering bij de ouderen: naast 50Plus hebben zich ook Ouderen Appèl en Senioren Brabant gemeld. Nieuw zijn verder DENK, Code Oranje en Forum voor Democratie. De samenstelling van de colleges van PS is ook bepalend voor die van de Eerste Kamer in de komende vier jaren (getrapte verkiezing, die in mei plaats vindt).

De lijst, zoals vastgesteld door de Kiesraad: