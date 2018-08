oals algemeen bekend ben ik een fervent aanhanger van jubilea. En wat is het vandaag? Vandaag is het zeventig jaar geleden dat voor het laatst de echte Koninginnedag werd gevierd, op 31 augustus 1948. Het is tevens de enige keer dat ik me die Koninginnedag herinner, de dag dat Wilhelmina niet alleen 68 jaar werd, maar tevens vijftig jaar aan het bewind was (ze vond echt dat ze aan het bewind was, of zou moeten zijn). En er op die dag, nou ja: zes dagen later, er de brui aan gaf. Ze hadden niet naar haar bevelen willen luisteren, denk ik. Leuve de kannegin! Ik hoor het haar nog roepen terwijl van emotie haar gebit uitvloog. Juliana stond er bedremmeld bij, op het balkon.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest