lotseling is Jos Brech veranderd in Jos B. Argumentatie: hij is nu geen vermist persoon meer of iemand die dringend door de politie wordt gezocht, maar een gearresteerd persoon, verdacht van betrokkenheid bij het onder verdachte omstandigheden overlijden van een jongetje van 11 jaar, twintig jaar geleden. En dan past hij ineens weer in dat rare laatje waar in Nederland verdachten worden geplaatst: het laatje met de initialen en de zwarte streepjes over de ogen…

