Dat het met de kennis van het Nederlands onder studenten in ons land slecht gesteld is, mag als bekend worden verondersteld. Maar we dachten tot nu toe dat de Vlamingen ons wat dat betreft de baas zijn (zie hun resultaten destijds bij het Groot Dictee). Nou, vergeet dat maar.

Masterstudenten die niet weten wat een volzin is of hoe een tekst op te bouwen: academici klagen steen en been over de taalvaardigheid van de studenten hoger onderwijs. Moet onze jeugd weer leren schrijven? Dat schreef Toon Vanheukelom, (https://twitter.com/TVanheukelom) onderzoeker aan de faculteit Economie van de KU Leuven, op Twitter. Er volgde natuurlijk een fikse discussie en het dagblad De Morgen verbond er zelfs een taaltest voor zijn lezers aan.

Herre gij misschien niet verstaan wasse wilden bedoelen? Awel dan!, reageerde professor mensenrechten Koen Lemmens van dezelfde universiteit. Dat k*tsmoesje komen we inderdaad ook bij ons tegen: ‘Als ze maar snappen wat ik bedoel.’

Heb je ook meegedaan aan die taaltest? Ja, ik kreeg een 8. Dus ik mag doorgaan met schrijven, in de veronderstelling dat men begrijpt wat ik bedoel.

(De illustratie komt van de ‘taalsite’ van Anieke Barth.) Voorpagina hhBest