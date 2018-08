Bezoekers bij Van Heemskercks Laurentius-altaar in de Grote of Laurentiuskerk in Alkmaar. Foto/tekst Jan van de Ven

Op de plaats waar ooit het altaar stond van de aan de heilige Laurentius gewijde Grote Kerk van Alkmaar, is nog tot 7 oktober het Laurentius-altaarstuk van de middeleeuwse schilder Jacob van Heemskerck te zien. Dit bij gelegenheid van het vijfhonderdjarig bestaan van de kerk. Het kunstwerk is in 1566 gered van de beeldenstorm en verblijft sindsdien permanent in Zweden.

Van Heemskerck schilderde dit immense drieluik speciaal voor – en gedeeltelijk ook in – de kerk waar het nu tijdelijk hangt. Het middendeel – te fragiel voor transport naar Alkmaar – bleef in het Zweedse Linköping.

Wat doet dat zestiende-eeuwse Hollandse kunstwerk in Zweden? Dat hebben we te danken aan de reformatie. Het altaarstuk van de Laurentiuskerk viel ten prooi aan de Beeldenstorm. Het moest de kerk uit. In tegenstelling tot veel religieuze kunst werd het niet vernield, maar verkocht aan Zweden. Het voordeel: het is er nog – maar dus niet meer in Van Heemskercks Holland.

