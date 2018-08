Een leuke pleisterplaats in het buitengebied van Schijndel: de schaapskooi aan de Martemanshurk in het Weiboschbroek. een groot terras, schuren, een hooiberg. een oude bel, een zaag, een ladder aan de muur van een grote schuur met een rieten dak… Ik moest meteen aan het Drentse museumdorp Orvelte denken, terwijl dit toch echt de ‘Schaapskooi Schijndel’ is. Hier ook een locatie waar het een en ander aan cultureel erfgoed is herbouwd, dus die vergelijking met Orvelte gaat niet helemaal mank, zij het dat de schaal veel kleiner is. Je kunt er lekker lunchen, ze hebben er een goed glas bier, maar daarnaast viel ik vooral voor de bel aan de muur van de Vlaamse schuur (die ooit in Cromvoirt stond, maar hier is herbouwd). Tekst/foto Jan van de Ven

Meer op beeldenstormer.nl – Voorpagina hhBest