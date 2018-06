Mededeling gemeente Best, 6 maart 2018. Maar waar blijven die ondergrondse containers? Herziening van het omstreden afvalbeleid zou volgens burgemeester Hans Ubachs (mededeling in Hart van Nederland) deel uit gaan maken van het nieuwe ‘regeerakkoord’. Terwijl het nieuwe college al sinds 22 mei in vol bedrijf is, wordt bijna een maand later nog steeds onderhandeld over een ‘raadsbreed akkoord’. Het afval uit appartementen wordt als van oudsher via rolbare (bovengrondse) containers ingezameld. Alles door elkaar; een aantal bewoners geeft wel plastic apart af, waarvoor de zakken bij de gemeente moeten worden gehaald.