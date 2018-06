Zwaan kleef aan… maar het vijftal pulletjes volgt moeder (of is het vader?) op afstand. Indrukwekkende vogels, die knobbelzwanen, vooral in de vlucht, met dat bijna fluitende geluid van hun wieken als ze recht boven je overvliegen. Het jong gebroed zal er nog goed voor moeten oefenen. Maar eerst is er altijd nog de vraag: hoeveel van de vijf zullen het halen? Want er zijn kapers op de kust (en in het water en in de lucht). Foto/tekst © Jan van de Ven

