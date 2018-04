Leve de man van de SRV, van je hiep-hiep-hiep hoeree. Het moet wel ‘n jaar of veertig geleden zijn dat deze uitroep regelmatig te horen was in de radioreclame. De tijden zijn veranderd; de winkelwagen is uit het straatbeeld verdwenen, behalve in Best. Daar rijdt Ad van Kollenburg uit De Vleut, inmiddels in de tachtig, nog steeds uit. Ad heeft op woensdag 11 april (20:45uur) een rol in het NTR-programma Kasboekje van Nederland op NPO2.



Ad van Kollenburg in zijn SRV-wagen. Foto’s NTR

Het is de derde aflevering in de reeks, met als titel Kopen, Kopen, Kopen.

‘Mensen gooien veel spullen niet weg, omdat ze die hebben overgoten met emotionele lijm,’ zegt professionele opruimcoach Lammy Wolfslag in deze aflevering. Waar we vroeger nog schroomden om te lenen en spaarden voor een nieuwe koelkast, wasmachine of televisie, kopen we nu met een paar muisklikken eenvoudig op krediet. We kopen in bij grote supermarkten, landelijke ketens en steeds meer online.

Al decennia lang is Ad van Kollenburg met zijn SRV-wagen een bekende verschijning in Best als hij zijn waren aan de man en vrouw brengt. Iets dat steeds meer supermarkten trouwens nu ook doen. Gemak dient de mens. In deze aflevering van Kasboekje van Nederland is Van Kollenbrug de verbindende factor tussen toen en nu. Hij heeft het allemaal zien veranderen.