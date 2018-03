Helaas is de weergave van deze zetelverdeling waarschijnlijknog niet juist. Heb dringende verplichtingen elders; aanpassing volgt later. Sorry. Guido. Klik tot dan op de link naar het proces verbaal.

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Best, wijkt zodanig af van de voorlopige uitslag, zoals door de gemeente verstrekt en elders op deze site weergegeven, dat de zetelverdeling flink is opgeschud. Zo haalde de VVD, niet 6 maar 5 zetels. Een en ander blijkt uit het proces verbaal, gepubliceerd op de website van de gemeente. Daarin is een herberekening opgenomen, waarbij 4 restzetels in het spel zijn.

De definieve uitslag en de zetelverdeling:

1. VVD 3051 stemmen – 5 zetels

2. CDA 1933 stemmen – 3 zetels

3. Best Open 1709 stemmen – 2 zetels

4. JO 1561 stemmen — 2 zetels

5. D66 1266 stemmen – 2 zetels

6. Gem.Bel. 961 stemmen – 1 zetel

7. PvdA 882 stemmen – 1 zetel

8. ChrUnie 637 stemmen – 1 zetel

Het verschil met de voorlopige berekening is: VVD 5 in plaats van 6, Best Open 2 in plaats van 3, Jongerenpartij JO 2 in plaats van 3, Gemeentebelangen 1 in plaats van 2.

