Peter Stiekema

r zijn van die dagen dat ik me verkneukel op het moment dat ik weer een column mag schrijven. Bij voorkeur over politieke partijen, die, als het enigszins kan, de vos de passie preken. Neem nou de VVD. Algemeen is inmiddels bekend dat je de beloften van premier Rutte niet al te serieus moet nemen. Ik heb sinds begin dit jaar bijvoorbeeld nog niets gevonden dat duidelijk maakt dat ik, dankzij een beloofde beter gevulde beurs aanzienlijk meer kan besteden. Het tegendeel is waar. En nu vindt diezelfde VVD, die mij in de Troonrede van alles beloofde, samen overigens met medewerking van CDA, GristenUnie en de onwaarschijnlijk hypocriete D66, dat ons belastinggeld,dat naar de Britse tak van hulporganisatie Oxfam voor hulp in Haïti is gegaan, moet worden teruggevraagd, dan wel bij toekomstige bijdragen van ons land dient te worden gekort.

De Britse tak van Oxfam ligt onder vuur omdat er op Haïti seksfeesten zijn georganiseerd, waarbij ook minderjarige prostituees aanwezig waren. Kennelijk ook met ons belastinggeld. Niet goed te praten natuurlijk, maar het aardige aspect in dit geheel is uiteraard dat regeringspartij VVD ook dit jaar de lijst aanvoert van integriteitsschandalen onder politici en bestuurders. Met zestien affaires staan de liberalen, net als in voorgaande jaren, bovenaan de jaarlijkse ‘Politieke Integriteitsindex’ van weekblad Vrij Nederland’. In 2015 gingen in totaal 64 bestuurders en politici de fout in. In 2016 waren dat er 47. Het aantal VVD’ers met een strafblad is dit jaar al opgelopen tot zestien.

In 2015 gingen in totaal 64 bestuurders en politici de fout in.

En het kunnen er best al weer meer zijn (geworden). Zo nauw kunnen wij van een afstand helaas niet kijken. En wat moet je nog denken van Halve Zoolstra? Daarnaast lopen er nog zaken tegen zes liberalen: Rolf Zincken (mishandeling), wethouder Carel van Gelder (hennepkweek), oud-wethouder Piet Ploeg (corruptie), Kathalijne de Kruif (deelname criminele organisatie), oud-senator Jos van Rey, die er kennelijk geen been inziet zich weer verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad van Roermond en oud-wethouder Tilman Schreurs (corruptie).

De VVD riep destijds een interne integriteitscommissie in het leven na de ophef rond het declaratiegedrag van Kamerlid Mark Verheijen. Hij erkende fouten te hebben gemaakt en stapte op. Desondanks werd hij door het Openbaar Ministerie vrijgesproken. De interne commissie kon echter niet verhinderen dat Kamerlid René Leegte (betaalde bijbaan) de fout inging en oud-Senator Loek Hermans (wanbeleid Meavita) de Eerste Kamer moest verlaten. En Europarlementariër Hans van Baalen zegde halsoverkop twee omstreden bijbanen in de auto-industrie op. Let op, die wordt nog wel minister van Buitenlandse Zaken in plaats van Halbe. What the fuck.

VVD-leider en minister-president Mark Rutte zei vorig jaar in een reactie op alle schandalen dat de VVD voorop moet lopen als het gaat om integriteitsbeleid bij politieke partijen. Volgens de premier is het logisch dat de VVD als grootste partij onder een vergrootglas ligt. En nu lopen de liberalen te hoop tegen Oxfam. De rok is kennelijk een stuk nader dan het hemd. En een stuk eenvoudiger uit te leggen aan de (steeds wanhopiger) kiezer. De hypocrieten.

Voorpagina hhBest