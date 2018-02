at de kop boven dit bericht niet verontschuldigend op of zoiets want zo werkt mijn denken over de naderende raadsverkiezing in Best niet. Het is mijn uitkomst van de Kieswijzer die door de AD/r Nieuwsmedia (dus ook door het ED) vanmorgen online is gezet. Opvallende mededeling op die website vooraf: geen cookies, dus ik mag daar uit afleiden dat er niet over je schouder wordt meegekeken.

De uitkomst bij mij luidt als volgt: CU 54%, VVD 46, CDA 38, PvdA 35, Jongerenpartij 31, D66 27, BestOpen 23, Gemeentebelangen 23. Best behoort tot de relatief weinige gemeenten, waar het aantal deelnemende partijen niet is veranderd. De huidige coalitie bestaat uit VVD, PvdA, D66 en BestOpen.

Er passeren twintig stellingen de revue, waarop je met ‘eens, neutraal, oneens’ kunt reageren. Ik heb er geen moeite mee, mijn lijst weer te geven; ik voeg aan de onderdelen in cursief soms een opmerking toe. Over de aard en de kwaliteit van de stellingen oordeel je maar zelf.

Stelling 1

Geluidsoverlast

Op de snelwegen rond Best is een maximum snelheid van 120 km/u te hoog — Eens

Stelling 2

Huishoudelijke hulp

Er moet in Best meer geld komen voor huishoudelijke hulp aan ouderen — Neutraal

Stelling 3

Evenementen

De viering van 200 jaar Best in 2019 moet eenvoudig worden — Eens

Stelling 4

Afvalscheiden

Afvalscheiden moet in de fabriek gebeuren, niet bij de mensen thuis – Eens, hoewel niet realistisch want het scheiden aan de bron is al ingevoerd en de ondergrondse containers voor bij de hoogbouwwoningen zijn besteld.

Stelling 5

Duurzame woningbouw

De gemeente moet alleen nog duurzame nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting toestaan — Eens

Stelling 6 van 20

Batafabriek

In de voormalige Batafabriek in Best moeten niet alleen bedrijven, maar ook woningen komen — Neutraal

Stelling 7 van 20

Gemeentelijke fusie

De gemeente Best is te klein om zelfstandig te blijven voortbestaan – Eens. Nuancering is op hhBest.nl in ruimte mate te vinden.

Stelling 8 van 20

Coffeeshop

In Best moet een coffeeshop worden toegestaan – Eens. Mede in het licht van de voorgenomen legalisering. En het alternatief is illegale straatverkoop.

Stelling 9 van 20

Verkeersveiligheid

De verkeersveiligheid voor fietsers ter hoogte van de McDonald’s moet beter worden — neutraal

Stelling 10

Buurtpreventie

Gemeente Best moet geld vrijmaken voor buurtpreventieteams -– oneens.

Stelling 11

Carnaval

De Tuuterstent moet tijdens carnavak in het centrum blijven — neutraal

Stelling 12

Overlast Aquabest

De gemeente moet een eind maken aan de geluidsoverlast op Aquabest – Eens. En niet alleen dáár natuurlijk.

Stelling 13

Kattenbezitters in Best hebben recht op een gratis extra restafvalemmer — Overgeslagen

Stelling 14

Jongeren

De gemeente moet een skatepark bij jongerencentrum Todo financieel steunen – Oneens – flauw populistisch ‘deelprobleempje’.

Stelling 15

Kunstwerk De Mol moet een gemeentelijk monument worden — Oneens

Stelling 16

De gemeente moet er voor zorgen dat Tapijtcentrum Nederland uit het centrum vertrekt – Oneens. Oud hoofdpijndossier. Juridisch onuitvoerbaar gebleken. Andere kant bekijken, want TN trekt ook bezoekers naar centrum. Kan uitwendig wellicht ‘opgeleukt’ worden.

Stelling 17

Snelfietspad

Het snelfietspad tussen Eindhoven en Den Bosch dat over Bests grondgebied gaat, is geldverspillijng — oneens

Stelling 18

Ombudsman/vrouw

De gemeente moet een eigen ombudsman/vrouw krijgen – oneens.

Stelling 19

Huisvesting vluchtelingen

Best moet meer woningen beschikbaar stellen voor de opvang van asielzoekrs en statushouders — eens

Stelling 20

Wonen ouderen

De gemeente moet ouderen geld lenen voor aanpassing van hun woning zodat ze daar langer kunnen blijven wonen – Oneens. Bureaucratie! Leidt tot aflossingsproblemen. Er zijn genoeg methodes om ouderen te helpen.

