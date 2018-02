NOS Journaal, 11 uur: ‘Waarschijnlijk is er vandaag een spoeddebat over Halbe Zijlstra en de ‘verkeerd geïnterpreteerde uitlatingen van Poetin.’ Nergens op het internet zijn aanwijzingen te vinden, hoe laat.

Intussen buigt de Minister van Buitenlandse Zaken zich over maar liefst 109 schriftelijke vragen, gesteld door de vaste commissie BuZa. Veel van die vragen komen op hetzelfde neer; we maakten een selectie.

Vragen uit de Tweede Kamer aan minister Halbe Zijlstra (VVD) van Buitenlandse Zaken:

Kunt u uitgebreid toelichten op basis van welke concrete aanwijzingen u vermoedt dat Rusland in geopolitieke zin handelt op basis van Groot-Ruslanddenken? Kunt u bijvoorbeeld aangeven welke onderdelen van de Russische buitenlandstrategie of welke facetten van de Russische buitenlandpolitiek deze zorg bij u opwekken?

Wanneer heeft u het feit dat u over dit voorval heeft gelogen precies aan de Minister-President gemeld?

Waarom heeft noch u noch de premier daarna direct de Kamer ingelicht?

Wat was het advies van de Minister-President aan u nadat u de Minister-President over uw leugen had geïnformeerd?

Waarom heeft u tussen 2006 en nu nooit het verhaal ontkend?

Waarom heeft u bij eerdere vragen van journalisten het verhaal niet eerder ontkend, ook op het moment dat u al minister was?

Is er een verslag van de bespreking die volgens u heeft plaatsgevonden? En zo nee, waarom meent u dan zeker te weten wat Poetin heeft gezegd nu u daar niet zelf bij bent geweest?

Heeft u vaker anekdotes van anderen verteld alsof u ze zelf heeft meegemaakt?

Heeft u in het gesprek met de formateur gemeld dat u publiekelijk een onwaar verhaal hebt verkondigd over een ontmoeting met de Russische president? Zo nee, waarom niet?

Welke betekenis heeft dit voor de Nederlandse positie in de VN-Veiligheidsraad en de Nederlandse geloofwaardigheid?

Wat was de datum van het gesprek met Poetin in 2006 waar u niet bij aanwezig was? Was u op die datum wel in Rusland?

Heeft u aanwijzingen dat de kwestie gevolgen heeft voor Russische medewerking binnen het MH17-dossier?

Waarom heeft u deze leugen niet eerder rechtgezet?

Wat verstaat u onder Groot-Rusland?

Wat bedoelt u als u zegt dat Poetin terug wil naar Groot-Rusland en vervolgens een rijtje landen opsomt?

Wat is uw definitie van nepnieuws en van desinformatie?

Bent u zelf van mening nog over voldoende gezag te beschikken om het gesprek met de Russische Federatie en haar vertegenwoordigers aan te gaan en daarbij de belangen van het Koninkrijk optimaal te dienen?

Bent u van mening dat u in de ontstane situatie in het buitenland de belangen van Nederland nog effectief en geloofwaardig kunt behartigen?

Gezien het aanstaande voorzitterschap van Nederland van de VN- Veiligheidsraad: hoe denkt u dit nog geloofwaardig te kunnen doen?

De vragen van de vaste commissie Buitenlandse Zaken zijn hier te downlaoden. Via dezelfde link zijn tzt ook de antwoorden te vinden.

