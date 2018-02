Peter Stiekema

k sprak onlangs minister Ollongren van Binnenlandse Zaken nog. Ze zat met haar handen in het toch al zo warrige haar. Zij is immers de minister die nepnieuws en andere kletsverhalen te lijf moet. En wat wil nu het geval? Ze is er, via publicaties in de Volkskrant, achter gekomen dat de huidige minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, een aantal jaren geleden helemaal geen ontmoeting met Poetin gehad heeft in diens buitenverblijf, zoals hij altijd beweerd heeft.

Daar in dat buitenverblijf zou hij van de Russische president gehoord hebben wat deze verstond onder een Groot-Rusland, waar hij naar zou streven en dat ongeveer de omvang heeft van de voormalige Sovjetunie. Zijlstra beweert nu dat hij dat deed om een echte Nederlandse aanwezige te beschermen. Dat zou om een topman van Shell gaan, maar Shell beweert nu van niets te weten.

Ondertussen staat Zijlstra dus in zijn onderbroek en zit Ollongren met haar handen in het haar. Hoe moet ze dit nou aanpakken om niet haar geloofwaardigheid te verliezen, na haar op z’n zachtst gezegd, onhandige optreden in de richting van Thierry Baudet. En ze heeft het al zo druk met al die hele en halve onwaarheden, waarmee Rutte c.s. de bevolking van het land op trakteert.

Rutte houdt dit al weken onder de oranje schaatspet.

Zijlstra schijnt zijn nepnieuws enkele weken geleden ook aan premier Rutte te hebben toegegeven, maar die houdt dit al enkele weken onder de oranje schaatspet van Unox. Het is immers nepnieuws, dus waarom je druk maken. En hij kan er nu niet op reageren, want hij zit in Zuid-Korea, met een oranje sjaal om te juichen voor de deelnemers aan de open Nederlandse kampioenschappen schaatsen. Nee, de premier weet pas echt wat belangrijk is.

Kasja Ollongren geeft ondertussen op maandag 19 februari een Engelstalige gastlezing (waarom niet in aardbevings Gronings, dus met trillende stem) over het binnenlandse veiligheidsbeleid, de sleepwet en nepnieuws en terrorisme. Ze heeft daar heel wat uit te leggen, dunkt me. ik zou zeggen komt allen en stel uw kritische vragen.

PS: Uiteraard heb ik nooit met Ollongren gesproken. Dat was slecht een leugentje om pestwil.