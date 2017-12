De zittende PvdA-wethouder Annegien Wijnands –> staat ten onrechte als lijstduwer op de lijst voor de komende raadsverkiezingen in Best. Ze woont namelijk in Helmond en de gemeentewet (artikel 10, lid 1) sluit onder meer niet-inwoners uit van verkiesbaarheid tot raadslid.

Formeel kan men Wijnands wel op de kieslijst zetten, want de toelating tot de gemeenteraad (of niet), waarover in eerste instantie de Kiesraad beslist, is uiteraard pas aan de orde als de kandidaat daadwerkelijk is verkozen.

De Bestse PvdA hoopt na de verkiezingen in de positie te verkeren, mevrouw Wijnands voor te dragen voor herbenoeming tot wethouder. De lijstaanvoerder van de PvdA, Rob Vader, zag, in antwoord op onze vragen vanmiddag, geen aanleiding tot wijziging van de lijst.