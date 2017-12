Op 11 januari start de voorjaarscyclus 50+ (steeds op donderdag en vrijdag om 14 uur) met de film My cousin Rachel naar een roman van de Engelse schrijfster Daphne du Maurier. De serie loopt tot en met 19-20 april. De bioscoop benadrukt op veler vragen dat 50- natuurlijk ook welkom is.

Daphne du Maurier is altijd goed voor een ijzingwekkende thriller We mogen hopen dat deze verfilming beter is uitgepakt dan de BBC-serie naar haar Jamaica Inn.

Ook om naar uit te kijken is de Vlaamse film Vele hemels boven de zevende (15-16 maart) naar de gelijknamige roman van Griet Op de Beeck. Zij – tevens dramaturg – schreef er zelf het script voor. Dat over het boek verschillend wordt gedacht, zegt in dit verband natuurlijk niets. Met Sante Brun deel ik trouwens de mening dat de echte doorbraak van de schrijfster kwam met Kom hier dat ik u kus.

Op de Beeck stond in 2017 midden in de actualiteit met haar openhartige verklaring op tv over incestueuze ervaringen. Zij schrijft ook het Boekenweekgeschenk voor 2018. Het Vlaams in ‘Vele hemels’ is Nederlands ondertiteld.

Meer informatie op biobest-theater.nl \

