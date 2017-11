Sneldichter Emiel Bootsma komt Sinterklaas helpen in Best. Op vrijdagavond 24 november van 17.00 tot 20.00 uur is hij in CultuurSpoor Best aanwezig om de Sint te helpen met het maken van gedichten.

Emiel Bootsma – oud-raadslid hier ter stede – is inmiddels dichter van beroep en woonachtig in Den Bosch. Hij is daar tevens stadsgids. April 2016 presenteerde hij in april zijn debuutbundel ‘Vijftig’: vijftig gedichten over allerlei onderwerpen.

Je kunt tussen 17.00 en 20.00 uur gewoon binnenlopen bij CultuurSpoor. De sneldichter zit achter zijn laptop en gaat direct met je info aan de slag. Vooraf aanmelden is niet nodig; het kan zijn dat je even moet wachten, maar iedere ‘rijmSint’ wordt zeker geholpen, laat CultuurSpoor weten.

