Peter Stiekema

eToo. Jazeker, ik ben in een ver verleden slachtoffer geworden. Van een orale verkrachting. Niet dat ik het op de voorpagina van Trouw, zoals de jonge Brandt-C., of in welke krant dan ook, zou laten zetten. Dat lijkt me wat overdreven, maar ieder zijn meug.

Ik zal het uitleggen. In juni 1970 slaagde ik voor mijn eindexamen hbs-a op het Mgr. Zwijsen College, kortweg MZC, te Veghel. Ik had er lang genoeg over gedaan, dus zo bijzonder was het nou ook weer niet. Ik was 18 jaar, op een paar maanden na 19 trouwens, en na de diplomauitreiking kwam er plotseling een medescholiere van een jaar of 15, misschien 16, naar me toe, die ik herkende als een leerlinge uit een van de lagere klassen. Een knap meisje, ik kan niets anders beweren. Nooit een woord mee gewisseld, maar dat mag de buik niet rimpelen.

Toen ze me naderde, omhelsde ze me, drukte haar lippen op mijn verbaasde mond en stootte haar tong naar binnen. Dat duurde minstens tien seconden. Ik kan niet zeggen dat ik het gevoel onprettig vond, maar verrast was ik wel. Daarna liep ze weg en ik heb haar verder nooit meer gezien. In juridische zin was hier sprake van een orale verkrachting. Zeker met de kennis van nu. In het Limburgse Meerssen bijvoorbeeld heeft voor iets soortgelijks een wethouder zelfmoord gepleegd.

In mijn latere leven is mij zulks helaas nooit meer overkomen. Maar de dames, mits ouder dan 18, zijn nu meer dan welkom. Wel even uw identiteitsbewijs meebrengen aub.

