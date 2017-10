Bij CultuurSpoor Best staat nu opeens een grenspaal. De paal stond eerder – en dat was historisch ‘bepaald’ – in de tuin bij de heer van Elderen, Oranjestraat 160 en is om redenen van behoud verplaatst naar de bibliotheek van CultuurSpoor.

In de tuin herinnert nu een replica aan dit Bests historisch monument, dat het stadswapen van Den Bosch draagt!

In de Oranjestraat stond op een bord de volgende toelichting: ‘In 1741 werd begonnen met de aanleg van de weg Den Bosch – Eindhoven als onderdeel van het nieuwe traject Den Bosch – Hasselt. (België, red.) Een jaar later was de aanleg van de weg tot Best gevorderd. Om de aanleg en het onderhoud te financieren werden barrières gebouwd waar tol voor de doorgang werd geheven. Ook Best kreeg zijn barrière en wel op deze hoogte van de weg. Om te voorkomen dat men om de tol heen reed en zo de tolheffing ontliep, kocht de stad Den Bosch een groot stuk grond aan rondom de barrière’.

Andere barrières bevonden zich in Liempde en in Vught, waar nog een tolhuis (als woning) resteert. Eindhoven heeft trouwens een zijstraat van de Boschdijk, die Barrierweg heet.

Een van de vier grenspalen stond bij Oranjestraat 160 in Best en gaf de grens aan van het bezit van Den Bosch. Op de paal staat het stadswapen van Den Bosch. De weg Den Bosch-Eindhoven was tot de jaren tachtig van de vorige eeuw, wat nu een verlegd en verdiept deel van de A2 is.

Harrie van Vroenhoven, van de Heemkundekring Dye van Best geeft aan waarom de paal verplaatst is. ‘Op deze plek in de buitenlucht bleek de grenspaal te veel vocht te gaan bevatten. Het was beter om de grenspaal ergens binnen te conserveren. Het bovendeel in de Oranjestraat is nu vervangen door een replica.’

Bij de grenspaal is nu nog geen toelichtende tekst geplaatst; de paal is wel al te bekijken als CultuurSpoor Best is geopend: op werkdagen van 10.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

