Dit is pas nostalgie. Drogisterij annex fotozaak in een goed geconserveerd Duits stadje. Monschau, om precies te zijn. Als je in de vorige eeuw fotografeerde, dan gebruikte je het analoge materiaal (rolfilms, papieren, camera’s) van Kodak, Ilford, Agfa of Gevaert. In het begin vooral de laatste twee, even los gezien van de uitvinder in de jaren dertig, van de boxcamera, Kodak: You put on the button, we do te rest. Daarmee begon de ‘massafotografie’, al is die ‘boost’ natuurlijk onvergelijkbaar met die als gevolg van het cameradeel van de smartphone.

De Antwerpenaar Lieven Gevaert (1868-1935) was de uitvinder van het fotopapier, papier dus papier dat van een lichtgevoelige emulsielaag wordt voorzien en waarop afdrukken en vergrotingen kunnen worden gemaakt. In 1964 is Gevaert gefuseerd met het nu 150-jarige Duitse Agfa. Sindsdien heet de fabriek in Mortsel (bij Antwerpen) Agfa-Gevaert, maar buiten België heeft men het meestal kortweg alleen nog maar over Agfa. Die onderneming, met (ook) vestigingen in onder meer Leverkusen en München, doet – begrijp ik – nog wel iets met analoge fotografie, maar de hoofdactiviteiten liggen op het terrein van industriële toepassingen, vooral healthcare. En daarmee is Agfa een concurrent van Philips in Best.

