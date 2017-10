Werk van Jaap Mooy.

omenteel is in het Bonnefanten Museum in Maastricht een expositie te zien van werk van Jaap Mooy en nog enkele andere kunstenaars – en dat brengt me meteen op Jacques en Miny Defauwes, die een unieke ‘relatie’ hadden met Mooy: ze stelden zich als doel ál het werk van Mooy, en dat was nogal wat, te verzamelen. Daarnaast verzamelden ze werk van nog andere kunstenaars van wie – enigszins verwant – werk ook op de expositie te zien is.

Meer op SanteLOGie – Voorpagina hhBest