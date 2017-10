De SP doet niet (voor het eerst) mee aan de komende raadsverkiezingen (21 maart) in Best. Dit bevestigt Gerard van Opstal, die de laatste jaren betrokken is bij verschillende lokale activiteiten van de Socialistische Partij.

Het besluit, niet deel te nemen, heeft niets te maken met het landelijke beleid van de SP, dat volgens verschillende berichten zou inhouden dat een afdeling in zekere mate actief moet zijn (geweest) met het leggen van contacten met de burgerij ter plaatse. Aan deze eis lijkt de SP in Best wel degelijk te hebben voldaan, ‘maar’, aldus Van Opstal, ‘om goede mensen die gemotiveerd zijn mee te laten doen aan de gemeenteraadsverkiezingen is een ander verhaal.’

Het tekort aan animo is geen specifiek SP-probleem; ook andere partijen, niet specifiek in Best trouwens, stuiten op geringe bereidheid om aan het plaatselijke/regionale politieke bedrijf deel te nemen.

