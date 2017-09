Op dinsdag 19 september verzorgt coach Hanneke van Harten in CultuurSpoor Best een lezing over het onderwerp Luisteren. De waarde van goed luisteren wordt vaak onderschat. Veel relaties verlopen daardoor moeizaam of lopen er zelfs op stuk.

Hanneke Van Harten drijft coachingsbureau ReFind Coaching. Ze helpt mensen die tot bloei willen komen in diverse facetten van hun leven. De lezing in CultuurSpoor Best op 19 september begint om 20.00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden/reserveren: info@cultuurspoorbest.nl

