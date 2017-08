k moet kotsen als ik denk dat ik moet sterven.’ Mijn vader heeft dat enkele malen tegen me gezegd, in enkele van de zeldzame gevallen waarin we tot een gesprek kwamen van man tot man. Hij is gestorven, in de nacht van 5 op 6 juni 1982, naar verluidt in de armen van mijn moeder. Hij was op 105 dagen na 79 jaar. Dat van die 105 dagen, daar kom ik straks nog op terug.

