Nee, de kastanjeziekte is kennelijk niet aan de orde, maar de kastanjes aan het Dopveldenpad/Jagershei in Best vertonen wel erg vroeg hun herfstkleuren. Ook andere bomen laten nu – eind augustus – bladeren vallen. Van reguliere media vernamen we dat het met het verloop van de seizoenen te maken heeft: late nachtvorst, droogte gecombineerd met extreme hitte. Momenteel is het, ook al uitzonderlijk voor augustus, in Brabant 30 graden of meer.