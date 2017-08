Het TV-programma Een Vandaag ging vanavond onder meer over ‘de verplichting’ van burgemeesters, te wonen in de gemeente waar zijn hun ambt uitoefenen. Van burgemeester Van Aert, die in 2018 uit Best wil vertrekken om weer in Boxtel te gaan wonen, was alleen ‘n archieffoto te zien. Het enige raadslid dat in beeld kwam, was D66-er Jan Willem Slijper. Hij had niets nieuws te vertellen.

Voorpagina hhBest