Ik twijfel er niet aan dat Gesink ook over deze tegenslag heen komt. Of het nu in de komende Vuelta is of volgend jaar in de Giro of de Tour: hij rijdt wel weer ergens voorop. Stampend, zwoegend, hijgend, met zijn kin op zijn stuur en zijn tong in zijn voorwiel. Want het gaat er niet om hoe vaak je valt. Het gaat erom hoe vaak je opstaat.