Joop vanDijk (rechts) vertelt van onderduikers en Wehrmachtofficieren in de Nutsschool aan de Van der Does de Willeboissingel in Den Bosch. Foto © Jan van de Ven

Of het waar is dat twee Joodse gezinnen zaten ondergedoken in de kruipruimte van de Nutsschool terwijl op de eerste verdieping de Ortskommandantur van de Wehrmacht zat? Het verhaal is een keer opgedoken, bewijzen zijn nooit gevonden, aan herinneringen is nooit een bevestiging ontsproten, maar er zijn ook geen verhalen verteld die het ontkennen.

Joop van Dijk, oud-directeur van wat nu de L.W. Beekmanschool is, legt in een overvol klaslokaal uit dat hij het verhaal blijft vertellen tijdens de twee jaarlijkse ‘Open Joodse Huizen’. Het laat namelijk zien dat er mensen waren die medemensen wilden redden. het is een voorbeeld. En elders gebeurde het zeker.

Meer op beeldenstormer.nl