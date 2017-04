Sinds donderdag is de Willem de Zwijgerweg in Best – een hoofd-verkeersader – ter hoogte van het spoortunneldek afgesloten. Het leidt tot zeer druk verkeer (om niet te spreken van chaotische toestanden) in onder meer de wijk Wilhelminadorp. De ongemakkelijke situatie duurt zeker tot maandag. Borden vertellen dat er sprake is van een ‘calamiteit’, maar dat lijkt erger dan het is.

De gemeente Best meldt namelijk sinds vrijdag op haar website over de afsluiting: ‘In verband met een lekkende waterleiding is de Willem de Zwijgerweg per direct afgesloten tussen de rotonde Sportlaan en de rotonde Koningin Julianaweg. De afsluiting duurt zeker tot maandag. De afsluiting geldt voor alle verkeer: gemotoriseerd verkeer, voetgangers en fietsers.’

Het tunneldek is met schermen afgesloten.