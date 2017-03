De hoogmoed van de PvdA is grenzeloos, zelfs met negen zetels. Regel 1: als de partij groot is acht ze samenwerking met andere linkse partijen onnodig en gaat ze liever in zee met VVD of CDA. Regel 2: is ze klein dan is een fusie ook onnodig, want het kan alleen maar een kwestie van tijd zijn voor de kiezers weer toestromen – waarna automatisch regel 1 weer in werking treedt.