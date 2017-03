Zevenentwintig Brabantse wethouders trekken aan de bel over het onderzoekstraject bij een melding van kindermishandeling. Dat meldt het onderzoeksprogramma De Monitor (KRO-NCRV) komende zondag in de uitzending. Volgens de lokale bestuurders zorgt het huidige systeem dat een vermeend onveilig kind zeker vijf maanden moet wachten op duidelijkheid in het traject van melding tot maatregel. Wethouder Van Lunteren van Breda: ‘Wij krijgen heel zorgelijke signalen over onveilige situaties voor kinderen.’ Van Lunteren doet zijn uitspraken mede namens zijn zesentwintig collega’s.

Patrick van Lunteren en collega-wethouders Arjan van der Weegen uit Bergen op Zoom en Marcelle Hendrickx uit Tilburg nodigen de ministers uit om te komen praten over de benodigde omvorming van dit proces. Van Lunteren: ‘Beste VenJ en VWS, we moeten beter gaan samenwerken in het belang van het kwetsbare kind. We komen niet om geld vragen, maar willen aandacht voor dit probleem. De keten moet anders ingericht worden.’

TV-uitzending De Monitor: dossier Kindermishandeling, zondag 19 maart om 22:35 uur op NPO2

