‘Nivelleren is een feest.’ Deze woorden sprak PvdA-partijvoorzitter en truienkoning Hans Spekman direct na de totstandkoming van het kabinet Rutte-Asscher in 2012. Hij verwees daarmee naar de plannen in het regeerakkoord die de inkomensverdeling zouden (moeten) veranderen.

Spekman voorspelde toen ook dat er nog meer rumoer zou komen. ‘Er gaat veel in de levens van mensen veranderen.’. En inderdaad, er is veel in de levens van de mensen veranderd, de afgelopen jaren. Maar verbeterd? Ik waag dat te betwijfelen. En uiteindelijk is de PvdA zelf ook weg genivelleerd bij de verkiezingen. Dat krijg je ervan als je ruim vier jaar lang de tender van de VVD-locomotief bent.



Daar komt nog bij dat de PvdA een paar uiterst giftige adders aan de partijborst heeft gekoesterd, de twee engerds, die er halverwege de zittingsperiode uit werden geknikkerd omdat hun standpunten wel heel ver van die van de sociaal-democraten verwijderd bleken. DENK heeft nu drie zetels in het parlement. ‘We hadden ze beter moeten screenen, verzuchtte Lodewijk Asscher woensdagavond. Merkwaardig dat de DENKers’, tegen een uur of twaalf al precies wisten hoe er op sommige stembureaus in Amsterdam en Rotterdam gestemd was. Geen journalist die zich daar vragen bij stelde. In Rotterdam is DENK nu groter dan de PvdA en ook in Amsterdam horen zij met 7.5 procent van de stemmen tot de grote jongens. Een griezelige ontwikkeling.

Ik heb de tv-uitzending tot kwart voor een uitgezeten. Maar toen Henk Krol zich een grote winnaar achtte en daarbij van pure slijmerigheid zowat van het scherm droop, ben ik maar naar bed gegaan. Het duurde lang voordat ik de slaap kon vatten.

Spekman zei gisteravond al dat het tijd is om het verlies van de PvdA eens goed te evalueren, of woorden van gelijke strekking. Ik heb een betere oplossing: Vuilinismaaaaan kunnen deze oude truien ook nog meeeee?