‘Ze reizen naar de maan, maar wij zitten hier te kloten’

Het sorteren en tellen van bijna 2000 stemmen bij Stembureau 1 in Best

‘Ze kunnen tegenwoordig alles, ze reizen naar de maan, maar wij zitten hier te kloten,’ zegt een lid van Stembureau 1 in het gemeentehuis van Best, op z’n Brabants, in elk geval recht voor z’n raap. Ze bedoelt natuurlijk het met de hand tellen, dat om 21 uur zijn aanvang neemt. Maar de stemming in de Burgerzaal is opperbest. Om 12 uur vanmiddag loopt het storm: de kiezers staan zelfs in de rij. Of dat ook in de buurtlokalen zo is, valt te betwijfelen. In het bureau Vlinderhei (Heivelden) een van de vijftien lokaties in Best, is het althans rustig als altijd.

Het tellen van de stemmen is openbaar, tot aan het opmaken van het proces verbaal. Het zou eens niet moeten zijn, dan waren we echt de bananenrepubliek waarvoor we door Erdogan als herschrijver van de wereldhistorie zijn uitgemaakt. Misschien plaatsen we hier wel een ‘historische foto’. Al is het ongewis, of het risico van computer hacken volgend jaar, bij de gemeenteraadsverkiezingen is opgelost. Enfin, de rest verneemt u van de reguliere en sociale media.

