Peter Stiekema

Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt in de stemming ben. Ik bedoel om te stemmen op een politieke partij, en trouwens evenmin om een piano te stemmen. Ik ben niet zo muzikaal. Het enige instrument dat ik echt virtuoos bespeel is de luchtgitaar. En daar valt weinig aan te stemmen. Hooguit moet je op tijd naar de fysiotherapeut.

En zingen kan ik ook niet, want ik ben slecht bij stem. En aangezien ik een keurig mens ben kies ik keurig. Maar ik ben wel kieskeurig en kan ook nog een beetje denken. Dus kies ik niet voor DENK, de satrapen van Erdogan, echt wat je noemt stemmingmakers. Ik heb ze ook wel eens de schoenpoetsers van deze Turkse president genoemd.

Daarom stem ik wijzer, zonder gebruik te maken van de Stemwijzer, op een partij die echt weet wat er leeft in de samenleving. Die de ministers van het troosteloze kabinet-Rutte het vuur behoorlijk aan de schenen hebben gelegd. Ook in het vragenuurtje op de dinsdagmiddagen, als het toevallig even geen reces was. Ik drink er een roemer wijn op.

Maar het stemvee kiest weer, zonder al te veel inzicht, op de winnaars van de laatste dagen, dankzij de Turkencrisis. Dat blijkt uit de laatste peilingen. We weten dat de PVV nooit zal regeren – en dat is maar goed ook – dus blijft de VVD van Rutte over. We zullen een nieuw kabinet-Rutte helaas amper kunnen voorkomen. Tenzij u met uw hoofd kiest, u uw stem echt goed gebruikt bij de verkiezingen. En anders is het, de dag erna, gewoon weer kiezen op elkaar. Voor een jaar of vier. Of kiespijn, waar geen tandarts wat aan kan doen. Daarom, kies verstandig, eet een Appel, zolang er maar geen CD voor staat.

